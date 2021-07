"România a fost campioană la creștere economică ani de zile, dar de fapt creșterea se înregistra în economia străină din România, nu în economia românească. Domnul Cîțu este premier al ipoteticii Românii și vorbește în numele României întregi. Această României întreagă există și în statistici, dar în realitate există 2 economii care sunt complet separate și care funcționează separat, care au dinamici distincte și foarte important de spus, una, cea străină, nu are de făcut decât profit și cealaltă are toate angaralele pe cap. (...) Cum să meargă economia în aceste condiții? Și atunci, când este de plătit o factură, cum este în mod firesc acum, că am traversat o criză, criza pandemiei, după aia urmează în mod firesc o criză economică, cine plătește? Întotdeauna, cel sărac”, a declarat analistul economic, Ilie Șerbănescu la emisiunea „Controversat” de la Realitatea PLUS.

„România, sau teritoriul actual al României găzduiește două economii. Una e dominantă, economia străină și una este cea românească, care dă înapoi. (...) Două treimi din toată forța de muncă este în grija acestei economii care dă înapoi, economia românească, asta e problema. Că economia străină are toate condițiile, dar nu dă de mâncare decât la 1,2 milioane de oameni, în timp ce ceilalți 3,5 milioane sunt în grija economiei din România, aia nenorocită”, a concluzionat Șerbănescu, potrivit Realitatea de Bucuresti