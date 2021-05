„Am auzit, și îi urez sănătate pe această cale și domnului general Dumbravă, că și dânsul are niște probleme de sănătate. Îi urez și dânsului sănătate. Acuma nu știu de ce nivel sunt. Am înțeles că domnul Dumbravă se plimbă pe la instanțe zilele trecute. Am citit că s-a dus la Tribunalul București și nu s-a dus într-un proces, că mă așteptam să se ducă într-un proces domnul Dumbravă. S-a dus la o cafea, probabil să discute cu foștii șefi ai Tribunalului. Înțeleg că sunt niște procese pe rol acum care se apropie de final și domnul Dumbravă, care ne amintim avea hârtiuțe cu judecătorii și când judecătorii cădeau, câte unul care trebuia să cadă, domnul Dumbravă îi chema că dânsul a zis „câmpul tactic din justiție”, „câmpul tactic” și „plicurile galbene”. Lumea Justiției spune că sunt 2 sau 3 dosare acum care așteaptă. (…) După tot scandalul care a fost cu generalul Dumbravă, tocmai zilele astea să se plimbe pe acolo? Avea un prieten, un judecător, hai să zicem. Îl suna frumos, că nu poți să intri înăuntru că nu e cafenea la Tribunal și îi zicea hai să bem o cafea nu știu, la Hilton sau în altă parte. Nu mergea acolo”, a declarat jurnalistul Andrei Bădin la o Ediție specială de la Realitatea PLUS.

Și jurnalistul Sorin Roșca Stănescu a venit cu dezvăluiri despre activitatea generalul Dumitru Dumbravă.

„Domnul Dumbravă, din toate informațiile care au fost dezvăluite cu probe, cu martori, făcea culoare în justiție, adică influența judecători ca să dea anumite sentințe. Uneori chiar hotăra sentințele. Asta făcea domnul Dumbravă. Devenise un fel de supervizor al justiției. Asta după ce SRI-știi i-au instruit pe judecători și pe procurori, pe mulți dintre ei (…) într-o locație secretă al Serviciului Român de Informații”, a precizat Stănescu

Sursa: Realitatea de Bucuresti