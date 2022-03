„Într-un vot unanim, Adunarea a făcut apel la Consiliul Miniştrilor să ceară Rusiei să se retragă imediat din Consiliul Europei şi, dacă nu se conformează, să stabilească data imediat posibilă în care ar înceta să mai fie membru”, a anunțat Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE).

Preşedintele APCE, Tiny Kox, a declarat că „suntem triști că astăzi a trebuit să cerem excluderea unui stat care este membru al organizaţiei noastre de peste 25 de ani, dar mă bucur că am îndrăznit să o facem. Pentru cei care depășesc linii roșii nu nu există un loc în această organizaţie”.

Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei dă votul final miercuri dimineață. Votul ține cont și de cererea Rusiei de a se retrage din cadrul organizației.

”Prin acţiunile lor în Ucraina, autorităţile ruse privează poporul rus de beneficiul celui mai avansat sistem de protecţie a drepturilor omului din lume, inclusiv de jurisdicţia Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a vastului nostru sistem de convenţii.

Ne exprimăm solidaritatea cu poporul rus care, credem cu fermitate, împărtăşeşte valori democratice şi aspiră să rămână parte a familiei europene unde îi aparţine”, se arată în declarația comună de „condamnare fermă a agresiunii Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei”, a liderilor Consiliului Europei - Luigi di Maio, preşedinte al Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, Tiny Kox, preşedintele AP a Consiliului Europei, Marija Pejcinovic Buric, secretarul general al CoE.

„APCE a votat pentru retragerea Rusiei din Consiliul Europei (trebuia făcută în 2014). Număr de voturi pentru: 216 din 219. Aceasta este Adunarea care a votat pentru întoarcerea Rusiei nu cu mult timp în urmă. Acum a venit timpul pentru #deputinizare. Decizia finală revine Comitetului Miniştrilor”, a scris, la rândul său, pe Twitter, ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba.

PACE voted to withdraw Russia from the Council of Europe (needed to be done in 2014). Number of votes for: 216 of 219. This is the Assembly that voted to return Russia not long ago. Now it’s time for #deputinization. The final decision is up to the Committee of Ministers.