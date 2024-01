Calendarul sportiv internaţional din ianuarie propune evenimente de top precum Australian Open, primul turneu de tenis de Mare Şlem al anului, Raliul Dakar, Europenele de polo pe apă (feminin şi masculin) şi de handbal masculin, toate trei cu participare românească, dar şi Cupa Africii pe Naţiuni, respectiv Cupa Asiei pe Naţiuni la fotbal sau Jocurile Olimpice de iarnă ale Tineretului, la Gangwon (Coreea de Sud).



În februarie, România are câteva puncte fierbinţi, cu turneul de tenis Transylvania Open (Cluj-Napoca), Europenele de lupte de la Bucureşti, dar şi cu audierea jucătoarei de tenis Simona Halep la TAS.



Alte competiţii de vârf sunt Mondialele de nataţie, Turneul celor Şase Naţiuni la rugby, Europene de haltere (Sofia) sau tir sportiv (Gyor), reuniuni atletice la Boston, Torun sau New York, meciuri în cupele europene la fotbal, Super Bowl-ul (fotbal american) sau All-Star NBA.



În martie, capul de afiş va fi ţinut de Formula 1, cupele europene, finalele Cupei Mondiale de schi alpin, Mondialele de atletism în sală de la Belgrad etc.



IANUARIE

01: sărituri cu schiurile - Turneul celor Patru Trambuline, etapa a doua, Garmisch-Partenkirchen (Germania)

01-07: tenis - turneul de Brisbane (Australia)

03: sărituri cu schiurile - Turneul celor Patru Trambuline, etapa a treia, Innsbruck (Austria)

04-16: polo pe apă - Campionatul European masculin, la Zagreb şi Dubrovnik (Croaţia)

05-13: polo pe apă - Campionatul European feminin, la Eindhoven (Olanda)

05-19: auto-moto - Raliul Dakar 2024, în Arabia Saudită

06: sărituri cu schiurile - Turneul celor Patru Trambuline, etapa a patra (ultima), la Bischofshofen (Austria)

06: schi alpin - Cupa Mondială, slalom uriaş feminin, Kranjska Gora (Slovenia)

06: schi alpin - Cupa Mondială, slalom uriaş masculin, la Adelboden (Elveţia)

07: schi alpin - Cupa Mondială, slalom feminin, Kranjska Gora (Slovenia)

07: schi alpin - Cupa Mondială, slalom masculin, Adelboden (Elveţia)

08-14: patinaj artistic - Campionatele Europene, la Kaunas (Lituania)

10-14: fotbal - Supercupa Spaniei, la Riad (Arabia Saudită)

10-14: ciclism - Campionatele Europene de velodrom, de la Apeldoorn (Olanda)

10-28: handbal - Campionatul European masculin, în Germania

12-10 februarie: fotbal - Cupa Asiei pe Naţiuni, Qatar

12: schi alpin - Cupa Mondială, slalom super-uriaş masculin, la Wengen (Elveţia)

13: auto - Formula E, e-Prix în Mexic

13: schi alpin - Cupa Mondială, coborâre feminină, Altenmarkt-Zauchensee (Austria)

13: schi alpin - Cupa Mondială, coborâre masculină, Wengen (Elveţia)

13-11 februarie: fotbal - Cupa Africii pe Naţiuni, în Cote d'Ivoire

14-28: tenis - Australian Open, la Melbourne

14: schi alpin - Cupa Mondială, slalom masculin, la Wengen (Elveţia)

14: schi alpin - Cupa Mondială, slalom super-uriaş feminin, Altenmarkt-Zauchensee (Austria)

15: fotbal - Gala FIFA The Best, la Londra

16: schi alpin - Cupa Mondială, slalom feminin, la Flachau (Austria)

16-21: ciclism - World Tour, Turul Down Under (Australia)

18: reuniunea Comitetului Executiv al CIO, la Lausanne (Elveţia)

19-01 februarie: Jocurile Olimpice de iarnă ale Tineretului, la Gangwon (Coreea de Sud)

19: schi alpin - Cupa Mondială, coborâre masculină, la Kitzbuehel (Austria)

20: schi alpin - Cupa Mondială, slalom uriaş feminin, la Jasna (Slovacia)

20: schi alpin - Cupa Mondială, coborâre masculină, la Kitzbuehel (Austria)

21: schi alpin - Cupa Mondială, slalom feminin, Jasna (Slovacia)

21: schi alpin - Cupa Mondială, slalom masculin, la Kitzbuehel (Austria)

23: schi alpin - Cupa Mondială, slalom uriaş, Schladming (Austria)

24: schi alpin - Cupa Mondială, slalom masculin, la Schladming (Austria)

24-28: ciclism - Challenge Mallorca

25-28: auto - WRC, Raliul Monte Carlo

26: schi alpin - Cupa Mondială, coborâre feminină, Cortina d'Ampezzo (Italia)

26-27: auto - Formula E, Diryah e-Prix (Arabia Saudită)

27: schi alpin - Cupa Mondială, coborâre feminină, Cortina d'Ampezzo (Italia)

27: schi alpin - Cupa Mondială, slalom super-uriaş masculin, la Garmisch-Partenkirchen (Germania)

27: atletism - reuniunea indoor de la Astana (World Athletics - Golden)

28: ciclism - Cadel Evans Great Ocean Race, la Geelong (Australia)

28: schi alpin - Cupa Mondială, slalom super-uriaş feminin, la Cortina d'Ampezzo (Italia)

28: schi alpin - Cupa Mondială, slalom super-uriaş masculin, la Garmisch-Partenkirchen (Germania)

30: atletism - reuniunea de la Ostrava (Cehia - World Athletics - Golden)

30: schi alpin - Cupa Mondială, slalom uriaş feminin, Kronplatz/San Vigilio (Italia)



FEBRUARIE

02: schi alpin - Cupa Mondială, coborâre masculină, la Chamonix (Franţa)

02-04: ciclism - Campionatele Mondiale de ciclocros, la Tabor (Cehia)

02-18: nataţie - Campionatele Mondiale, la Doha

02-16 martie: rugby - Turneul celor Şase Naţiuni

03: schi alpin - Cupa Mondială, coborâre feminină, Garmisch-Partenkirchen (Germania)

03: schi alpin - Cupa Mondială, coborâre masculină, la Chamonix (Franţa)

03-11: tenis - WTA, Transylvania Open (Cluj-Napoca)

04: schi alpin - Cupa Mondială, slalom masculin, Chamonix (Franţa)

04: schi alpin - Cupa Mondială, slalom super-uriaş feminin, Garmisch-Partenkirchen (Germania)

04: atletism - reuniunea indoor de la Boston (World Athletics - Golden)

06: atletism - reuniunea indoor de la Torun (Polonia) (World Athletics - Golden)

06-08: moto - teste presezon MotoGP, Sepang (Malaezia)

07-09: tenis - Simona Halep este audiată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (Lausanne)

08-11: baschet - turnee preolimpice feminine

10: atletism - reuniune indoor la Lievin (Franţa) (World Athletics - Golden)

10: schi alpin - Cupa Mondială, slalom uriaş masculin, la Bansko (Bulgaria)

10: schi alpin - Cupa Mondială, slalom uriaş feminin, Soldeu (Andorra)

10: auto - Formula E, e-Prix la Hyderabad (India)

11: fotbal american - LVIII Super Bowl, la Las Vegas (SUA)

11: atletism - reuniune indoor Millrose Games - New York (World Athletics - Golden)

11-17: tenis - turneul WTA 1.000 de la Doha

11: schi alpin - Cupa Mondială, slalom masculin la Bansko (Bulgaria)

11: schi alpin - Cupa Mondială, slalom feminin, la Soldeu (Andorra)

12-18: lupte - Campionatele Europene, la Bucureşti

12-20: haltere - Campionatele Europene, la Sofía

13-14: fotbal - Liga Campionilor, optimi - tur

15: fotbal - Europa League, Europa Conference League - turul play-off-ului pentru optimi

15-18: auto - WRC, Raliul Suediei

15-25: fotbal pe plajă - Cupa Mondială, la Dubai

16: schi alpin - Cupa Mondială, coborâre feminină, la Crans Montana (Elveţia)

16-25: tenis de masă - Campionatele Mondiale, la Busan (Coreea de Sud)

17: schi alpin - Cupa Mondială, coborâre feminină, la Crans Montana (Elveţia)

17: schi alpin - Cupa Mondială, coborâre masculină, la Kvitfjell (Norvegia)

17-18: auto - Extreme E, Jeddah (Arabia Saudită)

18: baschet - NBA All Star, la Indianapolis (SUA)

18: schi alpin - Cupa Mondială, slalom super-uriaş feminin, la Crans Montana (Elveţia)

18: atletism - maratonul de la Sevilla

18-24: tenis - turneul WTA 1.000 de la Dubai

19-20: moto - teste presezon MotoGP, la Lusail (Qatar)

19-25: ciclism - World Tour, Turul EAU

20-21: fotbal - Liga Campionilor, tur - optimi de finală

21-23: auto - teste presezon Formula 1, în Bahrain

22: fotbal - Europa League, Europa Conference League, play-off pentru optimile de finală, retur

23-28: fotbal - Liga Naţiunilor feminin, turneu Final Four

23: fotbal - Europa League, Europa Conference League, tragerea la sorţi a optimilor de finală

23: atletism - reuniunea de la Madrid (World Athletics - Golden)

24: ciclism - World Tour, Omloop Het Nieuwsblad

24: schi alpin - Cupa Mondială, slalom super-uriaş feminin, Val di Fassa (Italia)

24: schi alpin - Cupa Mondială, slalom uriaş masculin, Palisades Tahoe (SUA)

24-03 marie: tir sportiv - Campionatele Europene, 10 m, la Gyor (Ungaria)

25: schi alpin - Cupa Mondială, slalom super-uriaş feminin, Val di Fassa (Italia)

25: schi alpin - Cupa Mondială, slalom masculin, la Palisades Tahoe (SUA)



MARTIE

01-03: atletism - Campionatele Mondiale indoor, la Glasgow (Marea Britanie)

01: schi alpin - Cupa Mondială, slalom uriaş masculin, la Aspen (SUA)

02: auto - Formula 1, Marele Premiu al Bahrainului

02: auto - WEC, Cursa de 1.812 km din Qatar

02: ciclism - World Tour, Strade Bianche

02: schi alpin - Cupa Mondială, coborâre feminină, la Kvitfjell (Norvegia)

02: schi alpin - Cupa Mondială, slalom uriaş masculin, la Aspen (SUA)

03: tenis - meci demonstrativ Rafael Nadal - Carlos Alcaraz, la Las Vegas (SUA)

03-10: ciclism - World Tour, cursa Paris-Nisa

03: atletism - maratonul de la Tokyo

03: schi alpin - Cupa Mondială, slalom super-uriaş feminin, la Kvitfjell (Norvegia)

03: schi alpin - Cupa Mondială, slalom masculin, la Aspen (SUA)

04-10: ciclism - World Tour, cursa Tirreno-Adriatico (Italia)

05-06: fotbal - Liga Campionilor, optimile de finală - retur

06-17: tenis - turneele ATP şi WTA 1.000 de la Indian Wells

07: fotbal - Europa League, Europa Conference League, optimi de finală, tur

09: auto - Formula 1, Marele Premiu al Arabiei Saudite

09: schi alpin - Cupa Mondială, slalom uriaş masculin, la Kranjska Gora (Slovenia)

09: schi alpin - Cupa Mondială, slalom uriaş feminin, la Are (Suedia)

10: atletism - maratonul de la Barcelona

10: moto - Campionatul Mondial, Marele Premiu al Qatarului

10: schi alpin - Cupa Mondială, slalomul masculin de la Kranjska Gora (Slovenia)

10: schi alpin - Cupa Mondială, slalom feminin, Are (Suedia).

12-13: fotbal - Liga Campionilor, optimile de finală - retur

12-13: Simpozion anual al Agenţiei Mondiale Antidoping, la Lausana (Elveţia)

14: fotbal - Europa League, Europa Conference League, optimi de finală - retur

14-17: handbal masculin - turnee preolimpice

15: fotbal - Liga Campionilor, tragerea la sorţi a sferturilor de finală şi a semifinalelor

16: auto - Formula E, Sao Paulo e-Prix

16: ciclism - World Tour, cursa Milano-Sanremo

16: schi alpin - Cupa Mondială - finale, Saalbach (Austria), slalom uriaş masculin

16: schi alpin - Cupa Mondială - finale, Saalbach (Austria), slalom feminin

17: schi alpin - Cupa Mondială - finale, Saalbach (Austria), slalom uriaş feminin

17: schi alpin - Cupa Mondială - finale, Saalbach (Austria), slalom masculin

18-24: patinaj artistica - Campionatele Mondiale, la Montreal (Canada)

18-24: ciclism - World Tour, Turul Cataloniei

19-21: reuniunea Comitetului Executiv al CIO, la Lausanne (Elveţia)

19-31: tenis - turneele ATP şi WTA 1.000 de la Miami

20: ciclism - World Tour, cursa Bruges-De Panne (Belgia)

22: ciclism - World Tour, E3 Saxo Classic (Belgia)

22: schi alpin - Cupa Mondială - finale, Saalbach (Austria), slalom super-uriaş feminin

23: schi alpin - Cupa Mondială - finale, Saalbach (Austria), coborâre feminină

24: auto - Formula 1, Marele Premiu al Australiei

24: moto - Campionatul Mondial, Marele Premiu al Portugaliei

24: ciclism - World Tour, cursa Gent-Wevelgem (Belgia)

24: schi alpin - Cupa Mondială - finale, Saalbach (Austria), coborâre masculină

27: ciclism - World Tour, Cursa Dwars door Vlaanderen (Belgia)

28-31: auto - WRC, Raliul Safari-Kenya

28: atletism - maratonul de la Madrid

30: auto - Formula E, Tokyo e-Prix

30: atletism - Campionatele Mondiale de cros, la Belgrad.

30: canotaj - regata Oxford-Cambridge

31: ciclism - World Tour, Turul Flandrei (Belgia)

