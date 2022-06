Sorin Cîmpeanu a precizat că nu are o problemă cu această formă de pregătire a copiilor, dar nu vrea ca profesorii să dea meditații propriilor elevi de la clasă.

Cîmpeanu, despre rezultatele la Evaluarea Națională

„Sunt adeptul principiului conform căruia școala, ce înveți în clasă, fără meditații și chiar fără teme acasă, trebuie să-ți asigure o notă peste pragul minim la Evaluarea Națională, trebuie să-ți asigure o notă medie. Dar ce înveți în clasă, fără teme, fără meditații.

Nu poți să oprești un părinte în dorința lui de a asigura copilului o pregătire mai bună. Deci meditațiile le înțeleg ca fiind normale pentru a realiza performanțe. Investiții în educația copilului.

Din păcate, însă, pe un alt palier, prioada de criză amplifică diferențele între cei care sunt și cei care nu sunt pregătiți. Cu alte cuvinte, o perioadă de criză precum cea pe care am traversat-o a accentuat diferențele. Copiii din mediul rural, care nu au avut acces la școală, la meditații, au fost și mai slabi.

Amintesc cu tristețe că notele sub 5 în rural au fost de trei ori mai multe decât notele sub 5 în urban. Pe de altă parte, elevii care au fost buni și care au putut fi pregătiți și cu meditații au devenit mai buni.

Faptul că avem 2.966 de note de 10 la Matematică e îmbucurător și peste așteptări. Avem copii buni, bine pregătiți. La asta a contat și meditațiile care sunt mult mai prezente în mediul urban, de unde și acest decalaj între mediul urban și rural.

Am spus-o cu tristețe: parcă am fi două țări diferite – urban și rural. Se vede asta din analiza pe care am făcut-o”, a afirmat ministrul Educației, la un post TV.