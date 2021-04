„Directorul ASSMB și managerul Spitalului Foișor trebuie demiși. Spitalul Foișor aparține de Primăria București, în subordinea directă a ASSMB, o structură a primăriei condusă și acum de oamenii numiți fără concurs de fostul primar PSD Gabriela Firea”, spun cei de la USR PLUS.

„Trebuie demiși. Spitalul Foișor aparține de Primăria București, în subordinea directă a ASSMB, o structură a primăriei condusă și acum de oamenii numiți fără concurs de fostul primar PSD Gabriela Firea. Consilierii generali USR PLUS au început evaluarea spitalelor din subordinea Primăriei încă de anul trecut. Rezultatul evaluării este că aceste spitale sunt conduse dezastruos. Ele sunt pline de cazuri de corupție, furt din bani publici”, se precizează în comunicat.

Viceprimarul USR PLUS, Horia Tomescu, arată că a cerut în repetate rânduri demiterea oamenilor numiți de fostul primar Gabriela Firea și reforma sistemului prin lansarea de concursuri transparente pentru funcțiile de conducere a spitalelor.

„Până acum, însă, toate încercările USR PLUS de a reforma spitalele bucureștene au fost blocate. Viceprimarul Horia Tomescu nu a primit nici până la acest moment atribuțiile prevăzute în protocolul pre-electoral care permit începerea reformei. Pentru a preveni astfel de cazuri pe viitor, cerem încă o dată ceea ce am cerut de la începutul mandatului: demiterea directorului ASSMB și efectuarea de concursuri corecte, transparente și accesibile tuturor pentru funcțiile de conducere a spitalelor care aparțin de Primăria București“, transmite viceprimarul USR PLUS, Horia Tomescu.

Liderii USR au avut ședință de urgență până târziu în noapte. Și Premierul Florin Cițu a cerut încă de ieri seară lui Vlad Voiculescu și lui Raed Arafat, să comunice transparent situația de la Spitalul Foișor.

Pe de altă parte, liderii PNL cer demisia lui Vlad Voiculescu din fruntea Ministerului Sănătății. "Tot circul, bâlbâiala şi bătaia de joc la adresa pacienţilor de la Spitalul Foişor a umplut paharul" a transmis vicepreședintele liberalilor Ben Oni Ardelean.