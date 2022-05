După anunţarea finaliștilor, artiștii au tras la sorţi în care dintre cele două părţi ale show-ului vor concura, iar producătorii au stabilit ordinea de intrare în concurs. Astfel, România va intra în prima parte a finalei, de pe poziţia cu numărul 2.

Ordinea de intrare în finala ESC 2022:

1. Cehia: We Are Domi – „Lights Off”

2. Romnia: WRS – „Llámame”

3. Portugalia: MARO – „Saudade, Saudade”

4. Finlanda: The Rasmus – „Jezebel”

5. Elveţia: Marius Bear – „Boys Do Cry”

6. Franţa: Alvan & Ahez – „Fulenn”

7. Norvegia: Subwoolfer – „Give That Wolf A Banana”

8. Armenia: Rosa Linn – „Snap”

9. Italia: Mahmood & Blanco – „Brividi”

10. Spania: Chanel – „SloMo”

11. Regatul Ţărilor de Jos: S10 – „De Diepte”

12. Ucraina: Kalush Orchestra – „Stefania”

13. Germania: Malik Harris – „Rockstars”

14. Lituania: Monika Liu – „Sentimentai”

15. Azerbaidjan: Nadir Rustamli – „Fade To Black”

16. Belgia: Jérémie Makiese – „Miss You”

17. Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord – „Die Together”

18. Islanda: Systur – „Með Hækkandi Sól”

19. Republica Moldova: Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov – „Trenuleţul”

20. Suedia: Cornelia Jakobs – „Hold Me Closer”

21. Australia: Sheldon Riley – „Not The Same”

22. Marea Britanie: Sam Ryder – „SPACE MAN”

23. Polonia: Ochman – „River”

24. Serbia: Konstrakta – „In Corpore Sano”

25. Estonia: Stefan – „Hope”

Potrivit sondajelor afișate pe site-ul OFICIAL al competiției, România are printre cele mai mici șanse să câștige, în timp ce Ucraina este dată ca și câștigătoare sigură, în condițiile în care este de așteptat ca valul de simpatie și solidaritate cu țara greu încercată să adune multe voturi din alte țări.