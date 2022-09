Eugen Teodorovici: Sunt mai multe scenarii. Eu imi doresc ca romanii sa poata alege ei, sa vina in numar masiv la vot. Votul masiv va face poate posibila ca acea manipulare de an de an (sa nu mai fie posibila - n.r.). Romanii nu trebuie sa plece urechea la ce lis e spune: <<Degeaba votati>>. Trebuie sa vina la vot avand in vedere ca la fel au facut si inaintasiilor lor si trebuie sa vina la vot pentru copii lor (...).

Anca Alexandrescu: Daca AUR va propune sa candidati, o veti face?

Eugen Teodorovici: De ce ma intrebati cand dvs stiti raspunsul meu. Eu am promis ca Romanii in 2024 vor avea o alternativa. Este important sa voteze cu mintea, cu sufeltul, dar s-o faca. De acasa, de le televizor, nu pot schimba nimic. Deci in 2024 veti avea o alternativa.

Anca Alexandrescu: Sunteti sigur ca sunteti o alternativa pentru AUR? Unii spun ca ati fi niste iepurasi?

Eugen Teodorovici: Eu, la varsta si experienta mea, nu o spun eu, o spune CV-ul meu. Nu vreau nici sa ma imbogatesc. Am fost ministru la doua ministere, zone cu bani...

Anca Alexandrescu: S-ar putea repeta secnariul din trecut? Dancila v-a propus atunci pe dvs?

Eugen Teodorovici: Mi-a spus <<Ai grija ce spui, cu cine te vezi ca partidul te vrea...>> La Cotroceni, raspunsul domniei sale a fost Eugen Teodorovici, iar presedintele i-a spus: <<Poate va mai ganditi>>. A fost un plan politic foarte bine pus la punct. Planul a fost unul foarte bun.

Anca Alexandrescu: Vreti sa spuneti ca unii de la PSD au fost intelesi cu Iohannis?

Eugen Teodorovici: Pai atunci de ce a cazut Guvernul? Pro Romania nu era in guvern. Adica tu, partid de guvernamant, iti dai jos guvernul. Cei care conduc azi partidul au preluat puterea in 6 luni.

Ieri, la AUR, nu a fost vorba despre candidati (la prezidentiale - n.r.), despre situatie economica, despre educatie, despre justitie... Au fost multi participanti. Una dintre concluzii a fost sa se emita o rezolutie similara cu cea pe energie si gaze, pe partea bancara.

Anca Alexandrescu: Cine decide ceea ce trebuie?

Eugen Teodorovici: Romanii. Vreau sa aiba alternativa ca altfel, daca iar iese cine trebuie, inseamna ca isi merita soarta. In scurt timp ma veti putea prezenta si intr-o calitate politica oficiala. Vreau sa fac poate un ultim pas in a incerca sa schimb ceva.