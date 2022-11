Descoperirea incidentala a acestui tip de tratament s-a produs perioada celui de-al 2 lea Razboi Mondial si anume o corporatie militara care produce avioane de lupta ultrasonice, pe numele ei Dornier a avut hazardul ca in cabina respectivului avion sa patrunda o pietricica inclavta in talpa pilotului. In timpul testelor de pilotaj, prin vibratii ultrasonice de mare intensitate s-a observat ca respectiva pietrica se transformase in multiple fragmente de apectul nisipului.

Ceea ce s-a intamplat ulterior dupa cum ar spune Nassim Taleb in Lebada Neagra despere impactul putin probabilului, a transformat aceasta firma Dornier producatoare de avioane de vanatoare in una din cele mai competitive si profitabile companii de tehnica medicala de ultima generatie.

