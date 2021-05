Emilian Imbri: „Eu nu pot să privesc decât cu bucurie (relaxarea restricțiilor, n.r.), pentru că, pentru mine, un fenomen-pilot a fost anul trecut, când am primit Ordinul ministrului prin care Spitalul ”Babeș” devenea spital COVID. Acela a fost un experiment-pilot. Nu știam ce ne așteaptă, nu șiam ce va veni și nu știam câți mai ieșim de acolo. Și iată că am ajuns la evenimente-pilot cu teatre, cu operă cu cinematografe și ieșit pe stradă fără mască. Deci e un lucru bun. Cât va dura e întrebarea.

Eu nu sunt un sceptic, dar am niște mici rețineri că, ferească Dumnezeu!, de cei care se vor îmbolnăvi poate, poate și vor spune „din cauză că ne-a spus premierul să ieșim fără mască, pentru că noi n-am fi ieșit altfel. Sunt și cârcotași în România. Nu, nu va fi așa. Fenomenul e un pic sub control și nu se datorează doar vaccinării. Sunt 120.000 vaccinați azi din care 50.000 cu prima doză. Haideți să luăm în calcul 50.000 de vaccinați azi, că restul sunt obligatoriu să vină la a doua doză și nimeni n-o să lipsească de la a doua doză. Și 50.000 e bine.

Când vom ajunge la 7 - 8 milioane, atunci România se va situa cam la 60% din populație (vaccinată) și specialiștii vor putea spune că deja suntem asigurați dintr-un punct de vedere. Eu sunt bucuros că oamenii au ieșit. Eu vă spun că așa ieșeau și acum câteva săptămâni, dar cu teamă să nu-i prindă, să nu-i filmeze, să nu-i amendeze. Mai puțin cu amenda... Azi au ieșit fără teamă - asta e singura deosebire. E un semn bun, dar nu trebuie privit cu bucuria învingătorului. Nu am învins și, indiferent ce se spune, depinde foarte mult și de cât de drăgălaș e virusul ăsta în continuare și cât ne lasă o pauză.”