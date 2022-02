Conectivitatea internetului în Ucraina a fost afectată de invazia rusă, în special în sudul și estul țării, unde ofensiva Rusiei a fost mai intensă.

Elon Musk l-a anunțat, pe Twitter, pe vicepremierul , ministru al Digitalizării că grupul său SpaceX a activat serviciul de internet. Tehnologia prin satelit poate oferi internet și celor care locuiesc în zone rurale sau greu accesibile, unde nu ajung cablurile de fibră optică și turnurile de telefonie mobilă.

"Serviciul Starlink este acum în funcţiune. Mai multe terminale sunt pe drum", a declarat pe Twitter patronul Tesla şi al companiei din domeniul spaţial SpaceX

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route.