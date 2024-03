Polițiștii timișoreni au transmis pe 13 martie că în data de 24 ianuarie au primit o sesizare din partea unor părinți al căror copil a fost agresat la unitatea școlară pe care o frecventează, potrivit tion.ro.

Este vorba despre un elev în vârstă de șase ani, care a fost ciupit de obraji de un cadru didactic de la Liceul W. Shakespeare din Timișoara. Agresiunea fizică a avut loc în data de 15 ianuarie.

„Polițiștii Biroului Siguranță Școlară fac cercetări într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă”, au transmis, miercuri, reprezentanții IPJ Timiș.

Direcțiunea de la Shakespeare a luat la cunoștință de incident în momentul în care părinții au transmis cererea de transfer a minorului către o altă unitate de învățământ.

„În data de 16 ianuarie 2024 a venit o cerere de transfer din partea unui părinte, iar la motivul transferului a fost scris cuvântul «agresiune». Firește, văzând scris cuvântul «agresiune», ne-am autosesizat, am constituit comisia de cercetare disciplinară de la nivelul instituției de învățământ. Am urmat toate procedurile, am făcut toate demersurile. Între timp, familia acelui minor a solicitat și la Inspectoratul Școlar cererea de transfer spre o altă unitate de învățământ. Astfel că elevul, din data de 17 ianuarie, a mers spre o altă școală. Nu mai este, în momentul de față, elevul nostru”, a declarat directorul de la William Shakespeare, Claudiu Crepcea.