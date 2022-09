Totul s-a întâmplat în timpul unei ore. Profesorul s-a enervat după ce băiatul a făcut o greșeală și a început să îl lovească cu un băț de față cu toți colegii acestuia. Impactul a fost atât de puternic, încât elevul a ajuns de urgență la spital.

Timp de 19 zile, băiatul de 15 ani a stat internat și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Din păcate, medicii nu a mai putut face nimic, iar elevul a murit în urma traumatismelor.

Rudele băiatului susțin că acesta a fost bătut și din cauza clasei sociale. „La început, nepotul meu a fost bătut cu brutalitate de către profesor și apoi a fost abuzat, deoarece suntem daliți", este declarația pe care a făcut-o unchiul elevului pentru presa locală.

Localnicii sunt revoltați de toate cele întâmplate și protestează pentru a se face dreptate. Aceștia au incendiat o mașină de poliție și mai multe obiecte de pe drumuri și străzi.

Mai mult de atât, protestatarii au aruncat și cu pietre în polițiști. Între timp, profesorul este dat în urmărire națională, după ce a fost dat dispărut la scurt timp după incident.

#NewsAlert | Violent protests in UP’s Auraiya after death of a 15-year-old Dalit boy after alleged assault with a rod by a teacher in school. Police say Bhim Army involved in protests; miscreants damaged police vehicles. pic.twitter.com/j2fnbNigTm