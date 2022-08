„Așa cum am precizat, nerespectarea deciziei CCR in cazul Gala Bute de catre chiar judecători ai celei mai inalte instante judecatoresti din tara, ICCJ, a dus nu doar la arestarea mea ilegala si a dat tonul haosului din justitie. Astazi s-a ajuns nu doar ca in zone diferite ale tarii, Curtile de Apel sa aiba pozitii diferite fata de Constitutie, unele respecatand deciziile Curtii Constitutionale, altele nu, dar chiar si in interiorul aceleiasi instante, vezi Curtea de Apel Bucuresti in cazurile ... si Bogdan Oltean. Mai rau, in cazul meu, nu doar ca aceeasi instanta, ICCJ, a refuzat sa aplice numai in Gala Bute, Decizia nr 685/2018 si sa rejudece dosarul, ci chiar aceeasi judecatori care o respecta in toate celelalte cazuri similare, la mine nu a tinut cont de ea.

Si atunci, intrebarea este, ce justitie avem in Romania astazi? E pe noroc, e ruleta ruseasca? E in functie de persoana, a celui judecat sau a celui care judeca, judecatorul, sau in functie de instanta de judecata? Nu mai exista nici o predictibilitate a actului de justitie, iar consecintele nu sunt doar colapsul in care ne aflam si subminarea statului de drept in tara noastra, ceea ce o face usor de subordonat intereselor economice straine. Ci, concret are consecinte dramatice asupra vietilor celor implicati, din incalcarea Deciziei CCR in Gala Bute, spre exemplu, niste oameni au ajuns ilegal in pușcărie, iar in cazul lui Rudel Obreja este vorba chiar de viata si moarte. Pentru ca daca el nu ar fi fost ilegal arestat pe 7 aprilie, odata cu mine, poate boala crâncenă nu i s-ar fi declansat trei saptamani mai tarziu, sau, daca s-ar fi intamplat totusi, ar fi avut posibilitatea sa o descopere si sa se trateze imediat, nu dupa 4 luni.

Astazi încălcarea Constituției inseamna “doar” ca niste oameni au fost bagati ilegal in puscarie, maine insa poate ca niste judecatori vor decide impotriva Constitutiei si a Referendumului pentru familie, ca un copil poate fi adoptat de un cuplu homosexual, ca proprietatea privata este contrara intereselor UE, deci iti vor lua casa, ca resursele naturale ale României apartin de fapt Germaniei, asa cum deja o instanta a hotărât inchiderea minelor de carbuni si stoparea construirii unei Hidrocentrale din motive de lacuste si carabusi care trebuie protejați.

Astazi copilul meu creste fara mama, maine poate copilul tau va fi determinat sa isi schimbe sexul la 8 ani, astazi Rudel Obreja se lupta pentru viata lui, maine poate ne vom lupta cu totii dupa ce vom fi fost cobaii unor experimente cu noi vaccinuri si noi pandemii provocate.

Nu uitați, somnul națiunii naște monștri”, a scris Elena Udrea pe Facebook.