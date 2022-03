"Deci ICCJ a decis definitiv ca fostul Presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a colaborat, in acceptiunea legii existente azi, cu Securitatea! La fel de bine, cei 3 judecatori puteau spune ca nu, soarta noastra si a tarii, ar fi fost aceeasi, nimic nu s-ar fi schimbat. Si nici Putin, nici Biden, nici Rusia, America sau UE nu ar fi schimbat nimic din ceea ce ei fac si ne influenteaza viata azi in Romania si in lume!

Schimba decizia Inaltei Curti cu ceva performantele sau erorile facute de Traian Basescu ca Presedinte, Primar sau ministru? NU!!!"

Daca am fi aflat inainte de votul din decembrie 2004, care l-a facut Presedinte, ca Traian Basescu, despre care toti adversarii politici spuneau atunci ca nu ar fi putut avea cariera profesionala fabuloasa in marina comerciala fara sprijin de la regimul comunist, a povestit in scris de doua ori, despre ce au facut niste colegi ai lui in vacantele de liceeni la un liceu militar!!!!, am fi votat cu Nastase????????????????? Eu sigur nu!" a scris Udrea.

Pe un ton extrem de virulent, fosta consilieră și apropiată a lui Traian Băsescu îi face ipocriți, nemernici pe cei care l-au criticat pe acesta și au lăudat decizia instanței.