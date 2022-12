Efectele nocive ale suplimentelor alimentare

Un studiu publicat astăzi în The New England Journal of Medicine a constatat că efectele adverse ale suplimentelor sunt responsabile pentru o medie de aproximativ 23.000 de vizite la departamentul de urgență (ED) pe an. Este mult pentru ceva ce ar trebui să fie bun pentru tine.

În acest studiu de 10 ani, cercetătorii au analizat datele de supraveghere de la 63 de secții de urgență ale spitalelor pentru a estima numărul anual de vizite la urgențe asociate cu efectele adverse ale suplimentelor alimentare. Autorii au definit „suplimentele alimentare” ca produse pe bază de plante sau complementare și micronutrienți cu vitamine sau aminoacizi.

Pacienții care vizitează un medic pentru simptome legate de utilizarea suplimentelor aveau în medie 32 de ani, iar femeile reprezentau mai mult de jumătate din toate vizitele. Puțin peste 10% dintre aceste vizite au dus la internare în spital, în special în rândul adulților peste 65 de ani.

