„Așteptăm ca inevitabilul să se întâmple, adică premierul Cîțu să plece acasă. Acest premier și Guvernul în formula actuală are termen de expirare, practic, constituțional, chiar dacă printr-o largă înțelegere PNL-PSD, Cîțu-Ciolacu, procedurile constituționale ale moțiunii de cenzură au fost oprite temporar, abuziv, pentru ca Congresul PNL să aibă loc, un lucru fără precedent, de altfel, dar chiar și așa, prin schimbarea compoziției politice a Guvernului, știm că Guvernul acesta trebuie să vină la votul Parlamentului.

Or fără USR PLUS, nu are majoritate, prin urmare, va pica acest Guvern, cu excepția cazului în care se formează și se formalizează o nouă majoritate parlamentară PNL-PSD", a declarat Cătălin Drulă, pentru radio.