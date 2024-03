Redăm, în continuare, drepturile la replică ale sus-numiților:



Subsemnatul, Ovidiu Toma, cu adresa de corespondenta XXXX , cu adresa de e-mail XXXX

In temeiul art. 41 si urmatoarele din Legea 504/2002 a audiovizualului, precum si 49 si urmatoarele din Decizia 220/2011 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual

Solicit publicarea Dreptului la replica ca urmare a faptului ca in cadrul Emisiunii au fost difuzate si exprimate materiale, informatii, comentarii si opinii false eronoate, nedocumentate si defaimatoare la adresa mea prejudicindu-mi interesele si dreptul la imagine.

Pentru o informare corecta a opiniei publice va transmit urmatorul

DREPT LA REPLICA

In fata acuzatiilor nejustificate si complet nefondate prezentate de catre Realitatea Plus, doresc sa aduc in atentia publicului si a reprezentantilor mass-media urmatoarele clarificari esentiale:

i. Despre Participarea la Evenimentul UNTOLD Dubai: Este complet falsa acuzatia conform careia am participat la evenimentul UNTOLD Dubai in compania unor traficanti de droguri si alte personaje FALS prezentate a fi fost prezente. Dovada clara a neimplicarii mele, dar si a persoanelor mentionate, in astfel de activitati a fost, ironic, prezentata chiar de catre dumneavoastra in alte editii. Insinuarile repetate in acest sens sunt nu doar nefondate, ci si daunatoare reputatiei mele.

ii. Relatii cu Persoane Etichetate drept "Interlopi": Vreau sa subliniez cu toata fermitatea ca nu le cunosc, nu am avut si nu am nicio relatie cu persoanele mentionate in reportajele dumneavoastra. Aceste insinuari sunt complet FALSE si astept ca televiziunea sa isi asume responsabilitatea si sa isi ceara scuze pentru raspandirea acestor informatii FALSE

iii. Prezentarea Relatiilor de Prietenie si Activitatea Profesionala: Acuzatile privind presupuse relatii de prietenie cu persoane blamate public in Germania si prezentarea denaturata a activitatii mele profesionale reprezinta un atac direct la adresa integritatii si onoarei mele. Afirm cu tarie ca aceste prezentari sunt complet distorsionate si lipsite de orice fundament real.

iv. Legaturi Afaceri cu Rusia si Ucraina: Prezentarea mea intr-un context profesional international, la o conferinta din Germania in 2019, nu poate si nu trebuie interpretata in mod eronat ca o dovada a unor presupuse afaceri cu Rusia si Ucraina. Participarea unor persoane de diverse nationalitati la evenimente internationale este un fapt obisnuit si nu implica relatii de afaceri directe cu acestea sau cu tarile lor de origine.

Ovidiu Toma

_____________

Subscrisa, CryptoDATA TECH SRL, cu adresa de corespondenta XXXX, cu adresa de e-mail XXXX

In temeiul art. 41 si urmatoarele din Legea 504/2002 a audiovizualului, precum si 49 si urmatoarele din Decizia 220/2011 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual

Solicitam publicarea Dreptului la replica ca urmare a faptului ca in cadrul Emisiunii au fost difuzate si exprimate materiale, informatii, comentarii si opini false eronoate, nedocumentate si defaimatoare la adresa societatii prejudicind reputatia comaniei si a grupului CryptoDATA.

Pentru o informare corecta a opiniei publice va transmit urmatorul

DREPT LA REPLICA

Compania CryptoDATA este o companie independenta si fara apartenenta politica, managementul companiei find public pe website-ul companiei www.cryptodata.com . Domeniul de activitate al companiei dezvoltarea si furnizarea de servicii Software si Hardware, folosind si tehnologia aplicata Blockchain si Web, atat catre companii cat si catre persoane fizice.

CryptoDATA nu vinde criptomonede si nu este o platforma de tranzactionare a criptomonedelor.

Produsele si software-urile companiei CryptoDATA se incadreaza in standardele legale internationale acestea avand toate certificarile necesare in locatiile in care Compania isi desfasoarea activitatea prin reprezentante oficiale.

CryptoDATA TECH SRL

_______________________



Subsemnatul, Maruntis Bogdan, cu adresa de corespondenta XXXX, cu adresa de e-mail XXXX

In temeiul art. 41 si urmatoarele din Legea 504/2002 a audiovizualului, precum si 49 si urmatoarele din Decizia 220/2011 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual

Solicit publicarea Dreptului la replica ca urmare a faptului ca in cadrul Emisiunii au fost difuzate si exprimate materiale, informatii, comentarii si opinii false eronoate, nedocumentate si defaimatoare la adresa mea prejudicindu-mi interesele si dreptul la imagine.

Pentru o informare corecta a opiniei publice va transmit urmatorul

DREPT LA REPLICA

In urma afirmatilor minicinoase legate de subsemnatul si de societatea in care activez ca Head of Global Strategy, tin sa arat faptul ca societatea CryptoDATA este o companie privata, in plina dezvoltare, puternica din punct de vedere financiar dispunand de suficiente resurse materiale si umane incat sa aiba capabilitatea de a realiza multiple activitati comerciale concomitent. Compania CryptoDATA, prin subsemnatul in calitate de Head of Global Strategy si prin personalul angajat, realizeaza in prezent operatiuni complexe de extindere a activitatii in piete noi de interes si consolidarea si extindere a activitatii in pietele in care este deja prezenta. Compania dezvolta noi tehnologii, produse si servicii, iar furnizarea de informatii false in mediul public nu poate fi tolerata.

In ultima perioada pe canalele media ale Realitatea TV, CryptoDATA este tinta unor atacuri de tip Fake news, generate prin punerea in contexte straine de realitate a unor elemente partial adevarate, prin furnizarea de elemente false cu privire la activitatea companiei si prin asocierea numelui companiei si ale personelor care o administreaza cu subiecte sensibile si de tip sensational, profund mincinoase.

Bogdan Maruntis