Elena Manea a povestit cum în urma unei operații, medicii i-au administrat o transfuzie de sânge. Aceasta a fost la un pas să moară și doar un miracol a făcut ca ea să supraviețuiască după ce a stat șapte zile în comă.



"Se întâmpla în iulie 2016. Totul a început cu o operație care a fost de succes, la finalul cpreia am primit o transfuzie greșită de sânge. Au fost discuții inclusiv dacă aș fi avut, n-aș fi avut nevoie de acea transfuzie. Până la urmă nu mai contează, deși în dosar se zice că nu aș fi avut nevoie. La o oră și jumătate după ce curs sângele acela prin vene, am făcut cea mai dură reacție - un sindrom al cidd intravascular disaminat (...). Era clar că e ceva în neregulă și cineva a început să țipe pe lângă mine: 'Fetelor, fetelor, pacienta cu AB4!'. Atunci, nu stiu, după anestezie m-am trezit ca prin vis și am spus că am zero (grupa de sânge - n.r.)", a povestit jurnalista.



Aceasta spune că medicii nu au făcut analize nici după pentru a vedea ce grupă de sânge are.



"Ei au făcut facut acele teste pe care nu le-au facut niciodata. Nici testul pretransfuzional la patul pacientului, nici alte teste. Din păcate situația se înrăutățea si pentru ca cel putin initial chirurgii nu au stiut despre ce este vorba, nimeni nu le-a spus probabil toata povestea. Nimeni nu le-a spus..., s-a ascuns acolo, am mai fost deschisă de două ori in aceeasi zi, operatii total contraindicate in starea mea, care oricum era foarte grava. Este absolut un miracol că am spupraviețuit", a mai spus aceasta.



După ce a fost la un pas să-și piardă viața pe patul de spital, a început o luptă în sala de judecată.

"Mai mult de 5 ani au durat cercetările. Un an de zile nu s-a întâmplat absolut nimic in acel dosar: foi albe. Doar la solicitarea nostre am inceput sa facem prima expertiza", a aratat Elena Manea.

O primă instanță i-a făcut dreptate după mai bine de șapte ani de la transfuzia de sânge greșită, iar aceasta a câștigat daune de 300 de mii de euro. Dar decizia poate să fie atacată cu apel de reprezentanții spitalului.