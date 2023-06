După o viață întreagă de muncă, bunicul Ioan se chinuie de la o zi la alta. A lucrat și în țară, dar și în străinătate însă nu beneficiază de pensie. Depășit de traiul tot mai greu, bătrânul care locuiește la marginea Capitalei a început în ultima perioadă să vândă bunuri din casă pentru a face rost de bani. Din deșeurile ce le avea prin curte și cu sculele de tâmplărie cu care a lucrat în tinerețe, bunicul Ioan s-a apucat să facă scaune. Le vinde cu 25 de lei bucata, o sumă infimă pentru munca depusă, dar el este mulțumit.

"Vai de capul meu! Am lucrat din deșeurile astea, fiind de meserie în domeniul lemnului, am lucrat scaunele astea mici și am vândut. Am ajuns la maximum, nu mai am ce să vând. Am avut bormașină", povestește bunicul Ioan.

La un an de la moartea soției, bătrânul povestește cu lacrimi în ochi că nu a avut bani nici de parastas.



"Trebuia chiar astăzi, în ziua când a decedat, să-i fac parastasul și nu am putut să-i fac pentru că nu am avut bani. Nu primesc nimic, nimic, nimic, niciun ajutor din țară de când sunt venit", a mai spus bătrânul.



După ce povestea lui a fost prezentată în exclusivitate la Realitatea PLUS, telefonul bătrânului a sunat aproape fără oprire. Zeci de oameni i-au oferit acestuia ajutorul.



În tinerețe, bunicul Ioan a lucrat În Germania, dar a decis să se întoarcă în țară. La noi a adunat aproximativ 18 ani de muncă. Povestea lui a ajuns chiar și la urechile ministrului muncii. Cei care vor să-l ajute pe bunicul Ioan, ne pot scrie la adresa redactie@realitatea.net