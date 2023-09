"A adus copilul acasa cu un ochi vanat, iar l-a adus intr-o stare de furie absoluta, zicand ca tati i-a aratat gloante cu care poate omori oameni, gloante adevarate.



Am mers la IML, unde am obtinut un certificat pentru fiica mea, unde scrie ca este vortba despre un traumatism in urma contactului cu un obiect dur. Apoi am deschis un proces de ordin de protectie deoarece tot insista sa ia copiii din nou.



Exista o bază de date, respectiv ca ma inregistrase din prima clipă. Le folosea pentru a ma santaja. De exemplu acum, il sunam sa ne sfatuim de copii, ma inregistra, venea cu inregistrarea la proces: "Uitati, mama nu este in stare sa gestioneze copiii".

Intai a existat un raport de evaluare al copiilor in care fetita povesteste cum pe tati l-a apucat o furie grava si i-a tras un pumn in ochi...

Sunt consemnate practici de autopedepsire: ii punea sa sara in pumn, sa se traga singuri de par... Acestea le numeste "jocuri", inclusiv legatul de maini si de picioare si pusul de scotch la gura sunt "jocuri"", a declarat actrita.



Avocatul bărbatului are, însă, altă poziție.

"Urmează a fi lămurite motivele pentru care Covaci Iolanda se opune pe orice canal relației copii-tată, în pofida voinței copiilor de a petrece cât mai mult timp cu tatăl lor.Tatăl își iubește enorm copiii pe care i-a îngrijit exemplar, conform declarațiilor mamei, timp de mai mulți ani, de la naștere, fiind și cel care a rămas în concediu cu ambii copii. Tatăl va răspunde tuturor solicitărilor instituțiilor abilitate pentru asigurarea interesului superior al minorilor. Cu atât mai mult cu cât a început urmărirea penală împotriva ambilor părinți, este esențial ca autoritățile să își îndeplinească atribuțiile având o imagine completă a situației de fapt", sustine avocat Raluca Măcărescu.



Actrița Iolanda Covaci este angajată la Teatrul Evreiesc de Stat din București, însă în vara anului trecut s-a mutat în Cluj-Napoca.