Dragnea a cerut din nou să fie eliberat: Ce poate înțelege un om în situația mea?

,,Dincolo de de faptul că sunt nevinovat, constat că am fost condamnat la referendum, într-un dosar politic, de un complet de 5. Am fost condamnta în acest dosar de un complet declarat nelegat. Ce poate ințelege un om aflat în situația mea, care este condamnat de un complet prin încălcarea legii”, a argumentat Liviu Dragnea, potrivit Realitatea PLUS.

Fostul lider al PSD Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv în 27 mai 2019, de magistraţii ICCJ, la trei ani şi şase luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. În interval de un an, Liviu Dragnea a depus mai multe acțiuni în instanță prin care cere să fie eliberat.