Accident petrecut in Sectorul 4 din Capitala, foarte aproape de Parcul Tineretului, dupa ce doua tramvaie s-au ciocnit frontal. In urma impactului, cinci persoane au suferit rani minore. Cei cinci raniti au fost transportati la spital. Circulatia atat auto cat si a tramvaielor pe sensul dinspre Soseaua Giurgiului este blocata total, informeaza Realitatea Plus.

Asculta articol! Opreste ascultarea! Urmatorul articol