“Ne-au invitat în vara anului trecut la Mykonos. Am ajuns acolo cu un avion privat. Am avut parte de șampanie, poze, lux pe drum. Însă când am ajuns acolo, au început mici discuții între noi. Nu am acceptat ce ne-au cerut cu anumite persoane la solicitarea lor. (…) Așa că ne-au lăsat ‘amanet’ la Mykonos”, a povestit una dintre fete.



Sunt declarațiile șocante ale unor tinere care s-au trezit abandonate printre străini de cei doi frați Tate. Răzbunarea milionarilor a fost pentru că fetele ar fi refuzat să intre în rețeaua de videochat a fraților Tate.



Andrew Tate: Fetele mele fac videochat cât de mult pot ele și eu păstrez toți banii. Dacă așa avea o fată care nu vrea să facă videochat, în regulă, atunci să-mi arate cum putem face bani împreună.

Intrebare: Păstrezi totul?

Andrew Tate: Cum să nu, doar o dețin. Nu am nicio problemă intrinsecă cu femeile care fac videochat. Dacă bărbații sunt suficient de stupizi să dea banii pe asta, atunci femeile, cu siguranță, ar trebui să vândă. Fac o mulțime de bani, mai multă putere către ele. Sunt un feminist! Chiar cred în împuternicirea femeii. Să facă cât de mulți bani poate. Da, sigur, fă videochat, la fel ca fetele pe care le am. Nu mă deranjează







Cele două tinere susțin că frații Tate au plecat de la cazarea scumpă fără să plătească.

„Cum se spune pe românește, ne-au lăsat ‘amanet’ acolo. Cu camerele de hotel neplătite și fără bilele de avion de întoarcere. În contextul în care am fost acolo invitate de ei. Am sunat peste tot pentru a ne împrumuta de bani pentru drumul de întoarcere, pentru a plăti cazarea", susțin cele două tinere.