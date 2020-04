Două cazuri șocante de coronavirus: Tineri de 13 și 19 ani, sănătoși, au murit fulgerător

Ismail Mohamed Abdulwahab in varsta de 13 ani si Luca Di Nicola, in varsta de 19 ani, au murit de coronavirus, in Londra.

Ismail Mohamed Abdulwahab era un elev in varsta de doar 13 ani din Brixton care a inceput sa aiba simptome si sa respire cu greutate martea trecuta asa ca a fost dus de urgenta la spital de rudele sale.

Familia marturiseste ca baiatul a fost testat pozitiv pentru coronavirus in urmatoarea zi si a fost pus direct pe ventilator, pentru ca ulterior sa fie in coma indusa, insa a murit in cateva ore la spitalul King\"s College Hospital.

Covid este atat de infectioasa incat familiei nu i s-a permis sa fie alaturi de baiat in momentul decesului. "Suntem devastati, din cate stim noi nu avea alte probleme de sanatate", au marturisit cei din familie.

Di Nicola era asistent de bucatar din Nereto, centrul Italiei, avea 19 ani si era in forma foarte buna, fara probleme de sanatate, lucru confirmat atat de familie dar si de NHS.

El a fost luat de ambulanta si a murit in doar 30 de minute suferint de o aparenta pneumonie fulminanta. Tatal baiatului a marturisit ca a fost informat prin email de autoritatile medicale din UK despre situatia fiului sau. Analizele post mortem au confirmat ca a avut coronavirus, scrie Sky News.