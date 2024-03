Valentin Olariu, tatăl lui Sebastian Olariu: „Nu știu ce se întâmplă în dosarul ăsta, ne bucurăm că a luat în considerare să schimbe încadrarea. Așteptăm până pe data de 4 aprilie la un nou proces. Sincer, nu mai am nicio speranță la felul cum se judecă în țara asta, nu mai am nicio speranță până și acum, m-a văzut cu poza băiatului în mână și m-a întrebat cine sunt și am zis: Sunt tatăl lui Sebi, am venit și cu el în sală să îl vedeți”.

Vlad Pascu și-a recunoscut în fața instanței faptele comise, astfel că va beneficia de reducerea pedepsei. În timpul procesului, unul dintre avocații rudelor îndoliate a depus o cerere de schimbare a încadrării juridice a faptei.

Halucinant este faptul că Vlad Pascu a cerut acordarea unui nou termen pentru studierea cererii de schimbare a încadrării juridice pentru data de 4 aprilie.

„Pe fapta pentru care este cercetat Vlad Pascu se putea merge pe procedura simplificată, dar nu fără judecarea cererii noastre. Astăzi s-a inversat procedura, adică iarăși cumva printr-o modalitate neînțeleasă de mine și sunt convins că nici de către colegii mei, s-a favorizat din nou inculpatul Vlad Pascu.

La termenul de azi, beizadeaua drogată a fost apărată de 4 avocați printre care unul este un fost notar public, condamnat în Dosarul Retrocedărilor Constanța.