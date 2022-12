Dorin Iacob a evocat și momentul pe care l-a trăit în decembrie 1989, la Sebeș.

„În septembrie-decembrie 1989, deși eram ofițer al Ministerului de Interne, Poliție, în Sebeș, Alba, am fost un rebel. Eram gorbaciovist, credeam in perestroika, voiam să cadă Ceaușescu, spuneam asta direct, eram slobod la gură. Și am rămas cu o mulțumire de la revoluție. Orasul Sebeș a ieșit masiv din fabrici, dar acolo nu a murit nimieni, nu s-a tras un glonte, nu s-a dat o palmă. În schimb la Cugir a fost, și în alte orașe.

A dat Dumnezeu ca mai târziu să ajung în SRI și să văd multe. Întotdeauna, primul șef al SRI a spus public ca a fost lovitura de stat. Pe mine mă supără ce spunea Virgil Măgureanu, pentru că eu am participat la o revoluție”, a declaraat Dorin Iacob, duminică seară, la Culisele statului paralel, cu Anca Alexandrescu.

„Mie mi-a provocat acest subiect silă și scârbă, în fiecare an, din cauza certurilor dintre revoluționari.

Sunt oameni care au murit în închisori, ăia sunt mai revoluționari și decât cei care s-au dus la Baricadș. Dar să împărțim neamul românesc cine a fost si cine nu a fost la Baricadă?

S-a renăscut România în 1989? Da, s-a renăscut. S-a restat România în 1989? Da, s-a resetat.

Armata română era penetrată cu oameni din URSS. Gorbaciov conducea prin oameni. Ceaușescu a reușit să-i elimine. Dar, ce să vezi, decembrie 1989 a reușit să-i readucă înapoi”, a mai spus și consultantul politic Dorin Iacob, duminică seară, la Culisele statului paralel.

Despre mușamalizarea dosarului Revoluției, la 33 de ani de la evenimentele din decembrie 1989, Dorin Iacob a concluzionat că „arată statul de drept. Cât de strâmb este statul de drept”.