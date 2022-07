„Nu știu pe cine vor recruta, nu știu pe cine vor pune. Cert este că spațiile alea trebuie scoase la licitație. În momentul acesta, firmele care au spațiile în administrare în asociere cu Aeroportul Otopeni, practică care este peste tot în lume. În momentul acesta, dau aeroportului, după ce fac profit, ei facturează la alte companii, adună o grămadă de bani, își scad niște cheltuieli numai de ele știute, și dau aeroportului din profit ceva - 10% din profit, care poate să fie și 1 euro pe lună, sau pe metru, și ei iau 50 de euro și demonstrează că au cheltuit 49. Nu mă interesează pe cine recrutați, dar faceți ceva de genul acolo: <<40% să ia aeroportul din cifra de afaceri, facturează companie care va administra spațiile - 100 de milioane de euro pe an, 40 de milioane dați Companiei de Aeroporturi>>. (...) Domnul Mîndrescu, alt personaj despre care se spune că îl susține SRI. Dați-l afară, să vedem dacă îl susține SRI! Întrebați la SRI!”, a precizat Dorin Iacob, în emisiunea ”Culisele Statului Paralel”.

George Dorobanțu, schimbat din funcție

George Dorobanțu va fi înlocuit din funcția de director al Companiei Naționale Aeroporturi București, așa cum Realitatea PLUS a preconizat. Jurnalista Anca Alexandrescu a făcut anunțul în direct:

„Așa cum am anticipat încă de luni, în emisiunea pe care am realizat-o despre ce se întâmplă la Aeroportul Otopeni, am spus că este posibil ca în urmă dezvăluirilor apărute în presă și nenumăratelor șmecherii și încrengături inclusiv cu Romprest, domnul George Dorobanțu nu va mai fi directorul Companiei Naționale de Aeroporturi.

Astăzi a existat și un comunicat oficial DNA cu punerea sub acuzare a unor personaje de la Romprest. Ancheta ar putea merge mai departe și către consiliul celor de la Romprest care au votat împotriva intereselor statului.

În acest moment se desfășoară ședința consiliului de administrație, nu se știe cine va fi inlocuitorul domnului Dorobanțu", a anunțat Anca Alexandrescu.