Donald Trump a făcut declarații incendiare cu privire la relația sa cu Putin! Fostul președinte al Statelor Unite a susținut, într-un interviu, că liderul rus dorea de mult timp să invadeze Ucraina, însă el l-a convins, la acea vreme, să nu o facă. Trump spune că l-ar fi amenințat pe Putin cu sancțiuni la cel mai înalt nivel, ceea ce a întârziat cu câțiva ani invazia.

"Cu Putin am o relație foarte bună. Nu am mai vorbit de mult timp, dar am avut o relație foarte puternică cu el. A luat o decizie greșită când a invadat Ucraina? N-ar fi făcut-o dacă eram eu (n.r. actualul președintele al Statelor Unite). Uite, am vorbit cu el. I-am spus că, dacă o faci, vei plăti cu vârf și îndesat. Va fi o catastrofă. Nu o face. El a zis „Nu, nu, nu, nu face asta". I-am spus că o voi face, Vladimir. O voi face.", a spus Trump.