Donald Trump ar putea decide ieşirea SUA din NATO dacă va câştiga alegerile în 2020, avertizează fostul său consilier pentru securitate

„Preşedintele american, Donald Trump, ar putea retrage Statele Unite din NATO dacă obţine un nou mandat”, afirmă John Bolton, fost consilier prezidenţial pentru Siguranţă Naţională, în interviul pentru Handelsblatt.

Liderul de la Casa Albă este considerat de Bolton drept „o anomalie” politică.

„Donald Trump este o anomalie", a declarat John Bolton în același interviu.

John Bolton a criticat în mai multe rânduri planul preşedintelui Donald Trump de reducere a efectivelor militare americane din Germania.

„O retragere a SUA din NATO este considerată un lucru bun doar de câţiva politicieni republicani. Însă, în cazul în care Trump va fi reales, aceste limitări ar putea dispărea. Cine ştie ce ar mai putea face în al doilea mandat?!", atrage atenţia John Bolton, îndemnând ţările europene să se adreseze mai degrabă Congresului în problemele diplomatice cu SUA.

John Bolton mai spune, în același interviu, că retragerea militarilor americani din Germania nu este o bună decizie strategică.

„În cazul în care se va ajunge la o retragere a SUA din NATO sau o retragere semnificativă a efectivelor militare din Europa, atât democrații, cât și republicanii s-ar putea opune puternic față de această decizie. Prin urmare, i-aș sfătui pe europeni să contacteze Congresul SUA. A te baza pe bunul simț care prevalează în Casa Albă nu ar fi cea mai bună strategie”, a explicat Bolton.

„Decizia lui Trump de retragere a unui număr de militari din Germania arată lipsa înţelegerii perspectivei strategice. Transmite semnalul greşit adversarilor şi îi lasă pe aliaţii noştri vulnerabili în faţa ameninţărilor globale din ce în ce mai mari. Pur şi simplu, este inacceptabil", a declarat John Bolton săptămâna trecută, potrivit Mediafax.

Donald Trump a criticat în mai multe rânduri state europene pentru contribuţiile bugetare insuficiente la bugetul NATO.

Donald Trump a criticat constant Franţa şi Germania pentru contribuţiile insuficiente la bugetul NATO şi decis diminuarea numărului militarilor din Germania. Preşedintele SUA a anunţat în luna iunie că are în vedere o retragere parţială a trupelor americane din Germania, pe fondul unei dispute de lungă durată cu Berlinul privind cheltuielile pentru Apărare. Statele Unite au decis la sfârșitul lunii trecute retragerea a 11.900 de militari americani din Germania, pentru a repoziționa o mare parte dintre aceștia în Belgia, Italia și alte țări NATO. Anunțul a fost făcut miercuri, 29 iulie, de șeful Pentagonului, Mark Esper. Dintre cei aproape 12.000, 6.400 vor reveni in Statele Unite, iar restul vor fi mutati in alte tari membre NATO - Italia, Belgia, Polonia si tarile baltice. Și sediul Comandamentului SUA din Europa (EUCOM) va fi mutat in Belgia, din Germania. În Germania vor rămâne 24.000 de militari americani.