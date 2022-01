Actrița Kathryn Kates a murit la vârsta de 73 de ani. Reprezentanții artistei au anunțat că ar fi suferit de cancer și că decesul s-a produs sâmbătă.

Născută în New York cu doi părinți actori, și-a început cariera în Los Angeles. Unul dintre membrii fondatori al companiei de teatru din Miami, Florida, a produs aici toate spectacolele din perioada 1975-1981. La începutul anilor `80 a intrat în lumea filmului și a televiziunii, fiind distribuită în mai multe producții, potrivit DailyMail.

Actrița s-a mutat înapoi în New York în 2006 și a apărut în peste 20 de producții de pe Broadway, cu care a fost și în turnee în Europa.

A devenit cunoscută și prin rolurile din serialele TV Seinfeld, Law & Order, The Sopranos și, mai nou, The Orange Is The New Black.