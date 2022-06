Carol Raye, actriță și producător, s-a stins din viață, la vârsta de 99 de ani.

Vedeta de origine britanică, care era cunoscută pentru rolurile din The Young Doctors, Number 96 și SeaChange, a murit duminică seară.

Ea a fost favorita fanilor în anii 1970 datorită aparițiilor ei la Blankety Blanks de Graham Kennedy și The Mike Walsh Show.

Vedeta s-a remarcat în telenovela „Numărul 96”, în care a interpretat-o ​​pe baronesa Amanda von Pappenburg.

Născută în Londra, Anglia, și-a început cariera de dansatoare la vârsta de 16 ani, Carol a fost binecunoscută în Marea Britanie ca vedetă de film și teatru când a emigrat în Australia împreună cu soțul ei, medicul veterinar Robert Ayre Smith, în 1964.

Făcându-și o carieră Down Under ca actriță și producător, în 1964 a creat și a jucat în serialul de televiziune The Mavis Bramston Show.