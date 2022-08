Actorul Joe E. Tata, cunoscut pentru rolul din serialul „Beverly Hills 90210”, a murit.

Joe E. Tata a încetat din viață la vârsta de 85 de ani. Actorul s-a luptat timp de cinci ani cu boala Alzheimer, dar acum organismul lui a cedat.

Tata a interpretat în Beverly Hills 90210 rolul proprietarul prietenos al localului Peach Pit, un personaj îndrăgit al serialului din 1990 până în 2000.

Actorul a avut o carieră impresionantă, cu multe proiecte de succes. A mai jucat în filme precum Gomer Pyle, U.S.M.C., Hogans Heroes, Lost in Space, Mission: Impossible, Quincy M.E., Wonder Woman, The A-Team şi Hill Street Blues şi Mystery Girls.