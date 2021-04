A fost un preot extrem de cunoscut în Biserica Ortodoxă, la el apelând inclusiv credincioși din județul Botoșani.

"A început si el drumul "urcușul" spre lăcașurile "unde nu este întristare nici suspin", ci "viață fără de sfârșit". Un om bun, un Preot cunoscut în toată țara. L-am cunoscut si eu încă din anii studenției de acum peste 30 de ani in urmă... Eu fiind coleg și prieten cu un nepot de-al lui. Un fin psiholog! Un Preot elegant si plăcut. Un om generos! Am slujit deseori cu el. M-a ajutat să pictez paraclisul din incinta Spitalului Municipal din Dorohoi. Dumnezeu să-l odihnească in pace pe Parintele Ionel. Transmitem sincere condoleanțe Doamnei Preotese cât si Părintelui Claudiu – fiul său", spune părintele Teodor Ciurariu.