Cântărețul de country Daryle Singletary a murit la vârsta de 46 de ani.

Cauza morții nu a fost făcută publică. Cântărețul a fost găsit fără viață, luni dimineață, în locuința sa din Nashville.

Născut în Cairo, Ga, Singletary a fost cel mai bine cunoscut pentru piesele sale „I Let Her Lie” și „Amen Kind of Love”, ambele ajungând pe locul 2 în topurile Hot Country Songs.

Artistul a lansat șapte albume, cel mai recent fiind „There's Still a Little Country Left” din 2015.

Luni, mulți din comunitatea muzicii country i-au adus un omagiu lui Singletary pe rețelele de socializare, inclusiv Charlie Daniels și Travis Tritt.