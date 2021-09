Artistul în vârstă de 79 de ani a decedat în această seară, la Spitalul Elias din Capitală, unde era internat. Se pare că decesul său ar fi survenit în urma unei infecții.

"Daca a murit nu a si disparut. A fost un adevarat stalp al teatrului romanesc. S-a zbatut pentru pensii speciale pentru artistii romani. N u imi vine a crede ce se intamp0la. Verificati, va rog. Cui ne lasa? In elo am avut intotdeauna un sprijin... Stia sa puna degetul acolo unde trebuie. Stiam ca daca cinevfa are nevoie de spriojin, daca int5ervine Tino va fi bine. S-a zbatut de ani de zile. Stiam ca avem un Dumnezeu acolo sus c are se numeste Tino Caramitru. Suntem orfani. Ramannem aproape deloc. Sa ii pastrati m,emoria. E un romjan adevarat. Teatrul National a imbracat hainele pe care le poarta datorita lui", a afirmat, plin de emotie, actorul Alexandru Arsinel, la Realitatea PLUS.

Vestea cutrmurătoare vine la doar câteva ore după anunțul decesului lui Ivan Pataichin, marele nostru sportiv, care a încetat din viață tot la Spitalul Elias, în această dimineață.

Ion Caramitru a fost un actor de teatru și film, regizor și politician român. A fost ministru al Culturii între anii 1996 și 2000, în cabinetul Victor Ciorbea.

A fost căsătorit cu actrița Micaela Caracaș și a avut trei băieți: Ștefan, Andrei și Matei Caramitru.

A fost președinte al UNITER din 1990, iar începând cu anul 2005 a fost directorul Teatrului Național din București, potrivit Wikipedia.