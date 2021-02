Două femei din Huşi, care sunt vecine, s-au întâlnit să facă mâncare împreună, fiecare cu copilul ei. În timp ce femeile tăiau zarzavatul la o masă, copiii au mers la aragaz și au tras oala cu ciorbă care fierbea. Când au văzut ce s-a întâmplat, femeile au luat copiii, i-au dezbrăcat și i-au băgat sub duș cu apă rece. Apoi i-au dus cu o mașină la Spitalul Municipal Huși.

Ana Maria Ungureanu, managerul Ambulanţei Vaslui, a spus, că la Spitalul din Huşi au ajuns cu mijloace proprii, doi copii cu arsuri prin lichide fierbinţi.(ciorbă), scrie Ziarul de Iași.

Medicul Ungureanu a afirmat că fetiţa de un an şi nouă luni este în stare gravă cu arsură de gradele 2-3 pe cel puţin 50% din suprafaţa corporală. Un băieţel are şi el arsuri, dar acesta este în stare stabilă. Are arsură de gradul 2 până în 10% din suprafaţa corpului.

Iniţial, medicii luaseră decizia ca pacienţii să fie transferaţi la Iaşi. Ulterior, s-a obţinut avizul ca fetiţa să fie dusă la Bucureşti, la spitalul de copii Grigore Alexandrescu, pe cale aeriană. Băiatul va ajunge la Iaşi, pe cale terestră, prin intermediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean.