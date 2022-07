Omul de ştiinţă rus Dmitri Kolker, doctor în fizică și matematică, acuzat de înaltă trădare, a fost luat din spital și întemnițat la închisoarea Lefortovo din Moscova, a declarat, duminică, pentru Reuters avocatul său, Aleksandr Fedulov.

"A murit ieri. Mâine vom depune o plângere în legătură cu detenţia sa", a mai explicat avocatul.



Familia lui Kolker a anunţat săptămâna trecută că omul de ştiinţă a fost ridicat direct de pe un pat de spital din Novosibirsk (Siberia), unde era hrănit printr-un tub, şi dus cu avionul la Moscova de către agenţi ai Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB, ex-KGB).

Fostul oligarh rus Mihail Hodorkovski, cunoscut critic al lui Putin și al regimului său, a acuzat Rusia că este un stat terorist, într-un mesaj postat pe Twitter. Hodorkovski, aflat în exil, a menționat: „Fără cuvinte. Dr. Dmitry Kolker (54 de ani) moare la numai 2 zile după ce a fost luat de pe pat, fiind bolnav de cancer, și condamnat la închisoare pentru „trădare”. A fost deținut la infama închisoare Lefortovo, asociată cu Marea Epurare (Teroare) a lui Stalin din anii 1930. Familia lui susține că a fost „torturat” de serviciile de securitate”.

