Protestatarii au mărșăluit în toată Franța, joi, într-o demonstrație de forță față de președintele Emmanuel Macron și de proiectul său de lege profund nepopular privind pensiile, după ce o întâlnire dintre premier și sindicate nu a reușit să rupă impasul politic în care se află țara în momentuld e față, relatează Reuters.

Protestele împotriva reformei - care ridică vârsta de pensionare cu doi ani, respectiv la 64 de ani - au atras mulțimile de oameni la mitingurile organizate de sindicate încă din luna ianuarie și care au devenit violente uneori.

Conform imaginilor aparute in spatiul public, au loc ciocniri intre protestatari si fortele de oridine. Protestele nu au loc doar in capitala Paris, ci si in marile orase ale tarii.