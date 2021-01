Director INFP: La 30-40 de seisme într-o zi, e posibil să vină un cutremur mai mare

"Activitatea seismica din zona Vrancei nu este ceva care sa ne ingrijoreze. Anul trecut, singurul cutremur mai mare a fost cel din 31 ianuarie, in rest cutremurele nu au depasit valoarea de 5.3 pe Richter. Au fost cateva cutremure pe sfarsit de an, cu magnitudini pana in 4.2, dar se incadreaza in activitatea seismica specifica zonei Vrancea", a spus Constantin Ionescu, intr-un interviu pentru ziare.com.

Intrebat cand devine ingrijoratoare o situatie, acesta a replicat: "Daca, spre exemplu, sunt 30-40 de cutremure intr-o zi, atunci da, e posibil sa vina un cutremur mai mare. Dar Vrancea niciodata nu are evenimente anterioare care sa poata fi considerate trigger pentru viitoare seisme."