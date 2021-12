"N-o să permit nimănui să încerce să-și bată joc de munca mea de 6 ani, pentru că a fost făcută corect, pe baza studiilor efectuate în țară și în străinătate, am susținut-o la Babeș Bolyai, a fost acredită de Comisia de Doctorate, am publicat-o și poate fi găsită la Bibliotecii Universității Babeș Bolyai și la alte biblioteci din țară, o am și acasă si pot oferi poze, detalii despre carte.

Înțeleg atacurile politice, accept ca cineva să spună că sunt prost administrator sau primar, dar nu să-și bată joc de munca și studiile mele," a afirmat Emil Boc, într-o ediție specială la Realitatea Plus.

Emanuel Ungureanu: De ce nu publicați originalul tezei pe Facebook

În discuție a intervenit și deputatul Emanuel Ungureanu, cel care a lansat disputa privind lucrarea de doctorat a edilului din Cluj-Napoca. "Nu înțeleg de ce nu depuneți lucrarea de doctorat în original?" l-a întrebat acesta pe Emil Boc.

"Nu accept să-și bată joc cineva de munca mea științifică, datează de dinainte de a intra în politică," a replicat Boc

E. Boc către E. Ungureanu: Ești un terchea-berchea

Tonul discuției s-a aprins din momentul în care parlamentarul USR Plus i-a cerut edilului, în mod repetat, să-și publice varianta originală a tezei de doctorat pe Facebook.

"Nu înțelegeți că e publicată!" a afirmat Boc.

Ungureanu: Nu înțeleg de ce nu scanați teza și să o puneți pe FB?

Boc: Nu permit nimănui să-și bată joc de munca mea, cartea mea este publică, mai sunt exemplare din ea, dacă dorește cineva. A fost verificată de sute de ori, n-a găsit nimeni nicio problemă, nu pot accepta să facem din alb negru.(...) Te rog să-ți vezi de lungul nasului, pentru că în afară de otravă nu ai făcut nimic, un terchea-berchea, ai luat 3% în alegeri cu mine (E. Ungureanu a candidat la primăria Clujului - N.R.). " a răbufnit Emil Boc.