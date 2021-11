„Noi am avut o intalnire la Valea cu Pești, pe malul lacului Vidraru, câțiva colegi, să discutăm, să gândim strategia de perspectivă, și în timpul acelei întâlniri au venit doi ofițeri de poliție judiciară. Acolo, nu acasă la dl Miuțescu. Cum adică, de unde știau că dl Miuțescu e la Valea cu Pești? Au venit cu mandat dat de procuror. Dl Miuțescu este parlamentar, asta are normal forma unei percheziții informatice. Dar dl Miuțescu nu a opus rezistență, a predat telefonul în baza mandatului respectiv pentru că nu are nimic de ascuns. Atenție, nu i s-a comunicat nicio calitate, i s-a spus doar ca e vorba de o cercetare in rem si procurorul a dispus confiscarea telefonului”, a povestit Orban.

La câteva zile după episodul invocat, deputatul Adrian Miuțescu, lider al PNL Argeș, s-a dezafiliat de la grupul parlamentar liberal.