Acuzații grave la adresa Ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, care potrivit unor surse Realitatea.net, ar urma să o înlocuiască pe Gabriela Firea la șefia organizației PSD București. În acest timp, mafia din sistemul de sănătate continuă să își asigure locuri calde în funcții bănoase. Directorul Spitalului Județean Bacău a fost premiat de Rafila cu funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate. Desemnarea vine cu toate că managerul SJU Bacău a fost acuzat că a transformat unitatea medicală “în lagăr”.

În debutul emisiunii "Legile Puterii", realizatoarea Alexandra Păcuraru l-a sunat în direct pe ministrul Sănătății, încercând să obțină explicații pentru această desemnare.

"Rafila e preocupat să împartă funcții, să-și pună oamenii să ia banii, am numeroase reclamații ale unor subordonați. În afară de pastilele de iod, de recomandarea să facem sex protejat, altceva a mai spus, dacă ne atacă șerpii, avem ser antiviperin, dacă ard spitalele, ne salvează cineva?", s-a întrebat realizatoarea Alexandra Păcuraru, după ce ministrul Sănătății n-a răspuns apelurilor telefonice.

În emisiunea a intervenit și deputatul USR Emanuel Ungureanu, cel care a dezvăluit lipsa de pregătire și sistemul clientelar care l-ar fi propulsat pe Adrian Popa în noua funcție.

"Adrian Popa nu ar fi ajuns într-o țară normală nici măcar administrator de gheretă, un om care nu a condus nimic, în viața sa. Dacă ar fi luat Alexandru Rafila la puricat, câte contracte are cu industria pharma, am avea mari surprize. Acest Adrian Popa de la Bacău nu a fost ales să conducă această agenție care gestionează 3 miliarde de euro pe criterii de performanță, ci de apartenență la PSD. În 6 luni, Rafila nu a făcut niciun control", a afirmat Ungureanu la "Legile Puterii" de la Realitatea Plus.

Și reprezentantul PNL, Mario De Mezzo, s-a declarat surprins de gestul ministrului Sănătății. "Sunt contrariat, aveam convingerea că Alexandru Rafila, fiind specialist, va schimba în bine lucrurile, dar din reportajul dvs. se ridică niște semne de întrebare."

Adrian Popa, actualul manager al SJU Bacău, a fost numit în funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate. Numirea sa ar fi fost orchestrată de eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău, potrivit deputatul Emanuel Ungureanu.