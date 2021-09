”Am ales să îl susțin public pe Ludovic Orban.

Din păcate, toți colegii din țară care am ales să spunem public că îl susținem pe președinte pățim asta. Suntem eliminați de peste tot, de la locurile de muncă, de pe liste. Am mulți colegi care au fost dați afară doar pentru că îl susțin pe Orban...

Nu eram delegat de drept, fiind președintele unei organizații locale de oraș - Săliștea de sus, județul Maramureș.

Ieri a avut loc o ședință a Comitetului Director Județean care ”a aprobat” lista de delegați. Practic, colegii au fost puși să voteze, dar lista nu a fost citită. După ședință, am sunat mai mulți colegi care au participat la ședință și nimeni nu știa componența listei.

În Satu Mare au fost scoși primari de pe listă, la Olt, Suceava, prin toată țara s-au întâmplat astfel de lucruri. La Maramureș, fostul președinte al Consiliului Județean a fost scos de pe liste și i s-a spus ”nu votezi cum vreau eu”. La Olt, colegii au fost puși să voteze moțiunea în fața președintelui filialei județene. Acolo nu s-a dat vot pe lista de delegați, am vorbit cu colegii, nu le venea să creadă! Președintele de la Olt a spus că s-a votat în unanimitate lista, dar nici măcar nu a fost supusă la vot. La Olt, după această ședință, a avut loc o întâlnire a primarilor cu secretarul general adjunct al Guvernului, Mircea Abrudean, la care au participat și primari PSD. La Sighet, inițial i s-a spus organizației că va avea 11 delegați, în condițiile în care Baia Mare avea 30. Când au ajuns la ședință au aflat că, de fapt, sunt 7, nu era niciunul din cei trimiși din organizația Sighet. Surpriză, în momentul ședinței, președintele organizației Sighet a luat lista și a văzut că sunt acolo mulți oameni pe care nu îi cunoaște. Printre ei a fost și managerul Spitalului Județean”, a declarat Cristian Opriș.

Liberalul din tabăra lui Orban a precizat că mulți primari se tem că nu vor mai primi bani dacă nu îl votează pe premier și, mai mult, crede că cei care nu i-au atătat susținerea vor fi dați afară din partid.

”Am fost primul ales local care a demascat că se cumpără voturi.

Cea mai mare temere a colegilor e că nu vor primi bani de la Guvern și peste trei ani nu vor putea să mai meargă în fața oamenilor care i-au votat.

Din păcate, presimt că, în situația în care va câștiga Cîțu, mulți vom fi dați afară, singura greșeală fiind că l-am susținut pe Orban. Eu deja am fost anunțat că mă situez în afara partidului, de parcă ei ar fi partidul....

Îmi rog colegii să nu le fie frică și să nu asculte de președinții de filială care îi pun să își pozeze votul, se descalifică ca oameni”, a conchis Cristian Opriș.