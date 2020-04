Deținuți acuzați de omor calificat, după incendiul din Penitenciarul Satu Mare

”Prin ordonanța din 30 martie 2020, Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații L.P.K., H.F.F și M.O.D., pentru săvârșirea de către fiecare a infracțiunii de omor calificat, prev. de art. 188 al. 1 C. Pen. și art. 189 al. 1 lit. f C. penal cu aplic. art. 41 alin.1 C. Penal.



În fapt, din probele administrate – cercetare la fața locului, proces verbal de constatare, raport de constatare preliminară, declarații martori, imagini audio – a rezultat că în seara de 18.03.2020, în jurul orei 20:00, inculpații L.P.K., H.F.F și M.O.D., pe fondul unor nemulțumiri legate de limitarea unor drepturi ca urmare a instituirii stării de urgență prin Decretul prezidențial 195/16.03.2020, au blocat cu mai multe saltele ușa de acces a încăperii E4.1. de la etajul IV al Penitenciarului Satu Mare, saltele pe care le-au incendiat."

