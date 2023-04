DETALII explozive din mega-dosarul anului

Consultantul politic Dorin Iacob a explicat de ce apare numele său în ordonanță și legăturile acestuia cu firma Detaco.

„Am discutat despre firma Detaco și firma Romprest și implicațiile pe care le are... M-am dus acolo ca persoană pe care Detaco a propus-o să facă parte din consiliul de administrație a Romprest. Cunosc toate deciziile, toate blocajele, acțiunile în instanță ale Romprest. Nu am încercat să influențez decizii. Atât Detaco și aeroportul sunt acționari pe regulile pe care le are statul. Știam țintele controlului și subiectele controlului. (...)

L-am întrebat pe domnul Dorobanțu dacă se fac licitații sau proceduri pentru spații. Discuția a fost în legătură cu spațiile comerciale din punct de vedere al interesului public. Mi-a spus un singur lucru: că nu mai stă, că își dorește să fie schimbat”, a spus Dorin Iacob în emisiunea Culisele Statului Paralel, marți.

Anca Alexandrescu: „Doar Realitatea PLUS și Rareș Bogdan sunt vinovați? Aceasta este prezentată ca material probatoru. Discuția între două persoane nu este material probatoriu. Nu se spune că în sprijinul afirmațiilor s-a prezentat o probă. Stenogramele arată doar anumite nume. De ce nu este Robert Thuma, de exemplu?”