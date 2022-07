"Economia Romaniei in 18 luni poate creste la 600% PIN (Produsul Intern Netul), iar PIB-ul la 1400%. Pare nebun asta - o sa ziceti. Doar prin exploatarea in mod economic, corect, coerent si ecologic doar din judetele Tulcea si Constanta, Romania poate sa-si dubleze valoarea economiei de astazi.

PIB-ul arata destul de bine, sunt bani care trec pe deasupra Romaniei. PIB-ul in viata reala e butaforie. Nu poti face previziuni pe PIB.

Sa nu para un atac acum la adresa cuiva ca nu e un atac. Doar din exploatarea corecta, bazata pe modele economice. Nu le inventam noi, nu suntem Tesla. Trebuie doar sa avem interesul sa dezvoltam Romania.

Justitia din Romania care azi se lupta sa il aresteze pe dl. Putin, corect, sa stiti ca sunt romani care au murit, care au suferuit in Ucraina, insa nu a considerat (Justitia din Romania - n.r.) ca este necesar un proces legat de Revolutia Romana, un proces legat de Mineriada.

Adevarul, deocamndata nu e la dvs, dl Maries (Dorin Maries, Asociației 21 decembrie 1989 - n.r.), din punct de vedere juridic...

Asociatia 21 decembrie, prin avocati, se duce la CEDO de la Strasbourg si spune ca nu s-au facut procese corecte/echitabile in Romania. De acolo a inceput pacaleala. De acolo a aparut furaciunea in Romania. Sigur, de atunci si-a terminat seva.

De ce este exista necesitatea de a rezolva problemele de la Revolutie. Este ca un cancer (....) ceea ce i se intampla economiei romanesti. Ii mai dam 50 de lei ...

Cei care trebuiau sa faca lumina nu puteau sa o faca pentru ca ei erau in camera intunecata a celor care au facut Revolutia.

In preajma si chiar in Guvernul Romaniei sunt oameni care i-au fost apropiati lui Ion Iliescu.

Ceea ce e de retinut - la un moment dat, dl Vasile Ionel impreuna cu dl general Virgil Magureanu voiau sa il dea jos pe dl Pahontu, dar nu au putut pentru ac cineva a intervenit la dl Iliescu.

(...) O depesa care circula in Bucuresti si in anumite orase ale tarii cum ca exista anumite informari prin care se urmareste scaderea vibratiei cetatenilor romani. Ce inseamna asta - te imbolnavesti mai repede si nu mai esti agresiv", a afirmat Bobby Paunescu.

"Papusarii sunt aceiasi. Cei care au facut scoala pentru acesti papusari ai URSS sunt aceeiasi. Eu cred ca papusarii sunt la Moscova, in Romania", a subliniat si Marius Bostan.

Dorin Maries, intrebat de ce nu s-a facut nicio plangere la Tribunalul Penal International de la Haga referitoare la procesul legat de Revolutie, a raspuns: "E o chestiune pe care eu am abordat-o de multe ori in ultimii 15 ani. Raspund pe lege: CEDO, prin deciziile pilot din 2011 si 2014, stabileste ca Romania in decembrie 89 - iunie 90 s-au comis crime impotriva umanitatii. Incadrarea este din start stabilita. Acum raspunsul de ce la CEDO si de ce nu la Haga: la Haga nu pot sa depuna plangere decat Guvernul Romaniei si presedintele tarii. E bomba daca o spuneti dv acum, dl Bobby Paunescu".

Bobby Paunescu: "Eu nu stiam de tema asta ca nu era treaba noastra. Dl Rus a pus o intrebare, dl Maries a venit cu raspunsul. Avand in vedere ca au trecut 32 de ani, dl Ciuca este in masura sa trimita dosarul la Haga.

Mihai Rusu: "Dl Ciuca trebuie sa faca treaba asta (sa trimita dosarul la Haga - n.r.). Sistemul de justitie nu e independent, procese lungi scumpe. (...) Are acum mingea la el in teren. Ori joaca mingea, daca nu este in pericol transa, ajutorul de la Bruxelles".

"