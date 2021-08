Imaginile din zonă arată mai multe mașini acoperite de zăpadă, iar copiii se joacă fericiți. Oamenii de știință, însă, nu sunt la fel de entuziasmați, mai ales că regiunea vede doar câțiva de mililitrii de ploaie pe an.

Ninsorile au loc rar în deșertul Atacama, odată la câțiva ani. Chiar și dacă se întâmplă acest lucru, fenomenul are loc în lunile iunie și iulie, nicidecum în august.

În ultimii ani, însă, astfel de fenomene au loc tot mai des. Deșertul Sahara, unde sunt înregistrate de obicei cele mai ridicate temperaturi de pe glob, a fost lovit anul acesta de un val de frig. Specialiștii s-au declarat îngrijorați de întreaga situație.

