„Eram aproape de ieşirea din pădure şi am observat mai întâi corpul unei păsări, apoi altul şi încă altul. În total să fi fost peste zece, erau şi porumbei, am văzut şi o găină, ciori. Toate atârnate de câte o creangă, în mai mulţi copaci pe de o parte şi alta a drumului. Unele legate de gât cu sfori, altele de picioare”, a spus unul dintre cei care au făcut descoperirea, potrivit Monitorul de Botoșani.

„Nu am văzut în viaţa mea aşa ceva. Sau să aud de aşa ceva. Nici nu pot să înţeleg de ce ar fi făcut asta. Am 83 de ani şi nu am mai auzit aşa o prostie, să spânzuri păsări”, a spus un bătrân din localitatea Corni.

Un alt sătean crede bănuiește că ar putea fi vorba de capcane pentru păsările prădătoare, care dau târcoale comunei. Mulţi localnici sunt crescători de porumbei, iar astfel ar putea încerca să scape de daunele făcute de păsările de pradă. „De păsări puse momeală nu am auzit până acum. Dar am văzut găini moarte puse în pădure pentru vulpi. Umplute cu antigel şi aşa omorau vulpea. Acum poate or fi pus antigel în acele păsări şi să fie pentru ulii”, a spus un localnic.

„În cauză va fi întocmit un dosar penal pentru uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept”, a declarat pentru Monitorul de Botoșani agent principal Delia Nenişcu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Botoşani.