Într-un interviu acordat pentru Turnul Sfatului, Ștefan a explica de ce nu crede că noua lege care interzice sălile de ”păcănele” în localitățile cu mai puțin de 15.000 de rezidenți nu rezolvă problema, ba chiar ar putea-o agrava.



Acesta susține că oamenii de la sate vin în oraș să joace, pentru că de regulă acolo lucrează, iar cei care locuiesc în permanență în mediul rural nu au bani de „păcănele”.



”Nu la sate este problema, nu acolo sunt jucătorii. Problema cea mare este în orașele mari precum București, Ploiești, Sibiu, Brașov, Cluj și multe altele. De aici trebuiau scoase toate casele de pariuri, aici sunt peste tot, lângă școlii, lângă magazine, lângă casele de amanet, peste tot există sală de jocuri și toate persoanele care sunt dependente sunt expuse riscului de a intra în acele săli" a explicat Ștefan.

Legea anti-păcănele, praf în ochii votanților. De ce nu îi va opri pe jucătorii împătimiți



Tânărul de 27 de ani a început să joace de la 12 ani și de mai bine de un deceniu este total dependent. ”În urmă cu 3 ani, am ajuns la concluzia că sunt bolnav, că sunt un jucător patologic, și eu chiar nu mai am control și nici puterea de a mai lua niște decizii lucide. Nu mai țineam cont de nimeni și nimic, un nenorocit".



Ștefan mărturisește că a depus cereri prin care să nu fie primit la sălile de jocuri în toate locurile unde obișnuia să meargă.



”De un an mi-am dat singur interdicție în toate sălile și cazinourile din zona în care locuiesc, pentru că am ajuns la disperare. Am ajuns să le dau acordul meu să aibă poza cu mine, să mă recunoască în cazul în care intru. La cei de la ONJN (n.r. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc) le-am trimis email-uri peste email-uri, dar nu m-au contactat, mi-au dat niște răspunsuri total pe lângă ce doream eu ca ei să facă pentru mine. Să mă bage în sistem, să nu mai pot intra în nicio sală de jocuri", a mărturisit Ștefan. Interviul integral poate fi citit aici.